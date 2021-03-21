الخارجية المصرية تنشر تنبيها للمواطنين الراغبين في دخول الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بيانا للمواطنين المصريين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، داعية إياهم إلى عدم استخدام طرق هجرة غير مشروعة.

وقالت في بيان: "في إطار حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج، ومن بين ذلك توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى دول العالم المختلفة، تهيب الوزارة بالسادة المواطنين الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية عدم اللجوء إلى طرق الهجرة غير المشروعة عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى".

وحذرت الوزارة من "المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم".

وفي 6 مارس أفاد مسؤولون أمريكيون بأن سلطات الولايات المتحدة احتجزت نحو 100 ألف مهاجر على حدودها مع المكسيك في فبراير 2021، ما يعتبر عددا قياسيا منذ العام 2006.

المصدر: RT