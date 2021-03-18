وفاة وزير الثقافة المصري الأسبق متأثرا بإصابته بكورونا

توفى منذ قليل شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة المصري الأسبق، وذلك بعد معاناته مع فيروس كورونا.

ويعد شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حضور قوي في الوسط الثقافي.



وعبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزوري في ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية