إيران: بيان مجلس التعاون الخليجي دليل على ضغط السعودية على أعضائه

اعتبرت الخارجية الإيرانية أن بيان مجلس التعاون الخليجي يمثل "استمرارا لعناد" السعودية و"محاولاتها للضغط على دول المجلس".

وقالت الخارجية الإيرانية تعليقا على نتائج الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، إن "مساعي السعودية لإقحام مجلس التعاون في قضايا لا تخصه ستبقى بلا نتيجة".

وأضافت أن "بيان اجتماع مجلس التعاون كسابقيه، يفتقر إلى فهم واقعي للتطورات الإقليمية والدولية، ويمثل استمرارا لعناد النظام السعودي السياسي ومحاولاته للضغط على دول المجلس الأخرى".

واعتبرت طهران أن "بعض أعضاء المجلس، تحت ضغط من النظام السعودي، ما زالوا مغرمين بمشروع إيرانوفوبيا الفاشل"، مضيفا أن "مشروع إيرانوفوبيا مسار خاطئ لم يحقق للمنطقة الأمن والاستقرار طيلة العقود الماضية".

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واتهمت إيران السعودية بـ "الترويج للكراهية والعنف في المنطقة من خلال أخذ المجلس واجتماعاته كرهائن وفرض آرائه الهدامة عليه".

ودعت لـ "محاسبة بعض دول المجلس لشراء كميات كبيرة من السلاح وقبول استضافة القواعد الأجنبية وفتح الباب أمام النظام الصهيوني وخيانة القضية الفلسطينية".

يذكر أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا على ضرورة "معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

المصدر: RT