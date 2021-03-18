مصر.. إعدام 9 أشخاص بينهم 3 سيدات

نفذت مصلحة السجون في مصر، أحكاما بالإعدام بحق 9 مسجونين مدانين في قضايا جنائية من بيهم 3 سيدات، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنه.

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ونفذت أحكام الإعدام، بحضور قيادات مصلحة السجون، سجن استئناف القاهرة، عضو من النيابة العامة، طبيب شرعي، ومندوب من الأوقاف.

وقال مصدر أمني، إنه بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم أصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم الساعة 5 صباح اليوم، واستخراج تصاريح الدفن لهم من مكتب صحة الدرب الأحمر، ونقل جثثهم إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليم جثثهم لذويهم لدفنها.

وأكد المصدر أن المنفذ في حقهم الإعدام أدينوا في قضايا قتل.

المصدر: الوطن