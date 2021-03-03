 
مباشر

إعدام أسرة كاملة في مصر

أخبار العالم العربي

إعدام أسرة كاملة في مصر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pw2p

نفذت مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية حكم إعدام بحق 4 مجرمين من أسرة واحدة.

إقرأ المزيد
مصر.. إعدام 11 شخصا في سجن برج العرب
مصر.. إعدام 11 شخصا في سجن برج العرب

وقامت قوات الأمن بإعدام " محمد ر إ، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر 27 سنة سائق، وحمودة م ر، 31 سنة عامل، وأحمد م ر، 30 سنة، لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع رمضان ر مزارع  لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم".

وتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا