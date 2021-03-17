دبي.. إخماد حريق مركبة امتد إلى الأشجار المجاورة (صور)

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق اندلع في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وامتد إلى الأشجار المحيطة دون أي إصابات.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا على الساعة السابعة و22 دقيقة مساء الأربعاء عن حادث حريق في مركبة على طريق الشيخ محمد بن زايد باتجاه الشارقة، بالقرب من "إنترناشيونال سيتي" وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث.

وأضاف المصدر أنه عند الوصول تبين أن الحادث متوسط، مشيرا إلى أن ألسنة اللهب انتقلت إلى الأشجار القريبة من الطريق، ما تطلب الدعم العاجل.

وتابع قائلا: "على الفور تحركت الوحدات من مركز الراشدية للدعم والإسناد، حيث تمكنت الوحدات من إخماد الحريق من دون أي إصابات.

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية