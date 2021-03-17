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العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار (صور)

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العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار (صور)
العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأربعاء تسلمها عربات وتجهيزات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بقيمة خمسة ملايين دولار.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان صحفي، إن "التحالف الدولي سلم قوات الأمن العراقية والجيش العراقي تجهيزات ومعدات تشمل عربات عسكرية وأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تبلغ خمسة ملايين دولار".

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وأضاف، أن "هذه المنحة تأتي من أجل مساعدة قوات الأمن العراقية في حربها ضد داعش وبناء المؤسسات العسكرية بأرقى التجهيزات".

 

العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار (صور)العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار
العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار (صور)العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار
العراق يتسلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي بقيمة 5 ملايين دولار (صور)

المصدر: RT

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