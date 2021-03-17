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الشيخ: إسرائيل لم ترد على طلب السلطة الفلسطينية بشأن الانتخابات بالقدس

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الشيخ: إسرائيل لم ترد على طلب السلطة الفلسطينية بشأن الانتخابات بالقدس
Reuters
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شدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ على أن الانتخابات الفلسطينية لن تجري بدون القدس، لافتا إلى أن إسرائيل لم ترد حتى اللحظة على طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن.

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وتوقع الشيخ أن تعرقل إسرائيل إجراء الانتخابات، مضيفا أن "القدس هي عنوان القضية وصاحبة الهوية والتاريخ والمستقبل وأن لا انتخابات فلسطينية بدون القدس والمقدسيين انتخابا وترشيحا".

ومن المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية في 22 مايو القادم، وانتخابات رئاسية في 31 يوليو القادم، للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وكان موسى أبو مرزوق، مسؤول العلاقات الخارجية، وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، كشف بوقت سابق أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات".

المصدر: معا

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