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وقفة احتجاجية شمال بيت لحم لمطالبة "الأونروا" بتوفير اللقاحات للاجئين (صور)

أخبار العالم العربي

وقفة احتجاجية شمال بيت لحم لمطالبة
Reuters
أرشيف
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شارك العشرات، اليوم الأربعاء، في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، بوقفة احتجاجا على عدم توفير لقاح فيروس كورونا للاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا".

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وطالب المعتصمون، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتوفير اللقاح للاجئين، بصفتها الجهة المسؤولة عن توفير الحماية الإنسانية للاجئين، والمسؤولة عن حياة وصحة اللاجىء في كل مناطق تواجده.

كما طالب المعتصمون وكالة "الأونروا" بالوقوف عند مسؤوليتها بتوفير كل ما يلزم من معدات ومستلزمات طبية وعلاجية، وإعداد خطط واضحة للتغلب على التبعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لتفشي الوباء، وحالة الحجر، وانقطاع مصادر الدخل لفئات كثيرة من اللاجئين، بالإضافة إلى تهيئة عيادات ميدانية، وتخصيص موازنة خاصة للتدخل في المخيمات.

وقفة احتجاجية شمال بيت لحم لمطالبة
معا
وقفة احتجاجية شمال بيت لحم لمطالبة
معا

المصدر: معا

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