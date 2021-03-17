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نائب كويتي سابق يقرر مغادرة البلاد بسبب "كثرة الملاحقات القضائية"

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نائب كويتي سابق يقرر مغادرة البلاد بسبب
Reuters
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أعلن النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، أنه قرر مغادرة البلاد بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية التي تواجهه حسب تعبيره.

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وقال الدويلة، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "النيابة العامة لم تنته من رفع القضايا ضدي ولم يكفها صدور أحكام بالسجن علي ولا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات وكفالات وغيرها، واليوم أنا قررت أن أغادر الكويت نأيا بنفسي عن الأذى".

ونشر الدويلة مقطع الفيديو، على موقعه في "تويتر" قال فيه "من أرض الكويت الغالية ومن مطار الكويت الدولي أغادر بلدي الحبيب الكويت بلد آبائي وأجدادي، وأسأل الله عز وجل أن يكون لي عودا قريبا بإذن الله تعالى في حال أحسن من هذا الحال"، دون أن يكشف وجهته.

وتابع "طبعا أنا خرجت من الكويت بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية التي لا تنتهي، يعني 15 مرة مثلت أمام القضاء في قضايا أمن دولة، دخلنا السجن، ودفعنا غرامات وكفالات، عجزنا، وبعدين مستمرة الأمور، وبالتالي واضح إنهم متضايقين كثيرا، فأطلع وأروح في أرض الله الواسعة، وعسى الله يهديهم ويحفظ الكويت".

ووجه الدويلة في المقطع رسالة للشعب الكويت قائلا "أوصيكم يا شعب الكويت أن تتقوا الله وأن تكونوا مواطنين صالحين وحافظوا على بلدكم ومكتسباتكم ودستوركم وحقوقكم وحريتكم، الرسول قال إن الأمر قريب، الأمر قريب يعني كل فترة من فترات الزمن لا بد أن تنتهي ثم تعود الحياة أبهى وأشرق وأجمل مما كانت عليه".

المصدر: RT

 

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