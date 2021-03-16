مصر.. تطورات جديدة في قضية "متحرش المترو"

أعلنت النيابة العامة المصرية أن "متحرش المترو" لا يعاني من مرض نفسي كما ادعى في التحقيقات، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى الفتاة التي تعرضت للتحرش في مترو الأنفاق بمحطة "قباء" في الخط الثالث العتبة عدلي منصور وصورت الواقعة، مؤكدة أنها في يوم 13 مارس الجاري وحال استقلالها المترو، شاهدت المتهم يقوم بفعل فاضح علنا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار.

وقدمت المقطع المصور إلى النيابة التي طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وصولا لتحديد مرتكبها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

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وباستجوابه أنكر ما أسند إليه من اتهامات، مدعيا إصابته باضطرابات نفسية، وتبنه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المبلغة.

وقالت النيابة إنه "إزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية، خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها، قد أمرت بحبسه احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات".

المصدر: "الوطن"