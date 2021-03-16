أول ليبية تتسلم رسميا منصب وزير الخارجية في بلادها

تسلمت نجلاء المنقوش مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام.

وأدت المنقوش يوم أمس الاثنين اليمين أمام مجلس النواب لتصبح أول امرأة ليبية تتولى حقيبة الخارجية والرابعة في المنطقة العربية، حيث كانت الأولى الموريتانية الناهة بنت حمدي ولد مكناس من 2009 إلى 2011، والثانية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع، أما الثالثة فهي السودانية أسماء محمد عبد الله.

RT

وفي وقت سابق اليوم، جرت مراسم تسليم وتسلم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

RT

ناصر حاتم- الملف الليبي

المصدر: RT