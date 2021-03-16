بعد حديث العاهل الأردني عن المناصب والمسؤولية.. مناصب قيادية شاغرة

في خطوة لافتة، أعلنت رئاسة الوزراء في الأردن عن وظيفتين شاغرتين للراغبين من العموم، هما أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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ونشرت رئاسة الوزراء الأردنية معلومات متكاملة للراغبين في التقدم لشغل الوظيفتين، وفق إجراءات محددة في إعلان مفصل.

يأتي ذلك، بعد أن شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا كان أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين، لافتا إلى أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة بل لخدمة الأردنيين والبلاد بإخلاص.

وأكد الملك عبالله الثاني اثناء ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، بحضور ولي العهد الحسين بن عبد الله، أن كل شخص قصر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين سيحاسب، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

وقال العاهل الأردني بهذا الشأن: "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشددا على أن خسارة أي مواطن نتيجة الأهمال أمر غير مقبول.

من جانب آخر، رفض الملك عبد الله الثاني ما يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في المجتمع، مؤكدا أن الأردنيين، "ثقافتهم الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين".

كما أعرب العاهل الأردني عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات بسبب الوباء، مشددا على أن بلاده ستتجاوز، الظروف الاستثنائية التي تمر بها بسبب جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، ورأى أن ذلك يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

المصدر: عمون