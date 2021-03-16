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التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية
Reuters
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أعلن التحالف العربي اليوم الثلاثاء، أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط في السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

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يأتي ذلك بعد يوم من إعلان حركة "أنصار الله" في اليمن، عن استهداف قواتها لمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة.

من جانبه، أكد التحالف العربي مساء الاثنين، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب خميس مشيط، مشيرا إلى أنهما سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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