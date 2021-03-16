إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة يوم الاثنين أن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وقال مهدي حمدان من مركز الجلزون للإعلام المجتمعي لوكالة "وفا"، إن القوات أطلقت الرصاص الحي صوب فتيين أثناء تواجدهما في ضاحية الياسمين قرب مستوطنة بيت إيل.

وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأنهما نقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

#مراسلتنا: إصابة شابين من مخيم الجلزون شمال رام الله برصاص الاحتلال بالقدم أثناء تواجدهما في ضاحية الياسمين مقابل مستوطنة بيت ايل، وتم نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي. — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) March 15, 2021

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية