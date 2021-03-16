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إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية
Reuters
إصابة شابين فلسطينيين من مخيم الجلزون برصاص القوات الإسرائيلية
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة يوم الاثنين أن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وقال مهدي حمدان من مركز الجلزون للإعلام المجتمعي لوكالة "وفا"، إن القوات أطلقت الرصاص الحي صوب فتيين أثناء تواجدهما في ضاحية الياسمين قرب مستوطنة بيت إيل.

وأفادت إذاعة "صوت الأقصى" بأنهما نقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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