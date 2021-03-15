التحالف العربي: تدمير موقع محصن للصواريخ ومنصات إطلاقها في صعدة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير موقع محصن للصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.

وجاء في بيان التحالف: "تم تدمير مخبأ محصن للصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق في صعدة".

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ولفت التحالف في بيانه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

كما أوضح أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس