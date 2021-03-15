التحالف العربي: تدمير موقع محصن للصواريخ ومنصات إطلاقها في صعدة
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير موقع محصن للصواريخ البالستية ومنصات إطلاقها في صعدة اليمنية.
وجاء في بيان التحالف: "تم تدمير مخبأ محصن للصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق في صعدة".
#عاجل#التحالف: تدمير مخبأ محصن للصواريخ البالستية ومنصات الإطلاق في #صعدة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) March 15, 2021
ولفت التحالف في بيانه إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
كما أوضح أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
المصدر: واس