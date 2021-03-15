وسائل إعلام: إسرائيل ستعين مندوبا دائما لشرطتها في الإمارات

أفاد موقع "والا" العبري بأن الشرطة الإسرائيلية ستعين مندوبا دائما لها في الإمارات، ومن المتوقع أن تكون الخطوة متبادلة بن الجانبين.

وأشار الموقع إلى أن "مندوب الشرطة الإسرائيلية في الإمارات سيكون ضابطا برتبة مقدم كما هو متبع في الممثليات الدبلوماسية في أنحاء العالم، وسيشغل المنصب على مدى أربع سنوات، وسيكون مسؤولا عن العلاقة مع الشرطة المحلية".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة أتيحت بعد توجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا إلى نظيره الإماراتي سيف بن زايد، وأبلغه أن وزارته والشرطة الإسرائيلية قررا بصورة مشتركة تعيين ممثل ثابت للشرطة في الإمارات، ورد الوزير الإماراتي على الطلب بالإيجاب".

المصدر: "I24"