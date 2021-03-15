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وصول دفعة ثانية من ذوي عناصر "داعش" التونسيين إلى معبر رأس الجدير

أخبار العالم العربي

وصول دفعة ثانية من ذوي عناصر
Reuters
تونس
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وصلت يوم الاثنين إلى معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا دفعة ثانية من نساء وأطفال مسلحي تنظيم "داعش" من ليبيا، وفق ما أعلنه رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.

وتضم هذه الدفعة من نساء وأطفال الإرهابيين التونسيين العائدين من ليبيا 3 نساء و5 أطفال، وتم تسليمهم للسلطات التونسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأنه سيتم ترحيل عديد العائلات الأخرى، ووفقا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية والاستثنائية مع مراعاة الجانب الصحي بين تونس وليبيا. 

يشار إلى أن دفعة أولى كانت قد وصلت إلى معبر رأس الجدير الحدودي منذ يومين وفق المصدر ذاته.

المصدر: وكالات

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