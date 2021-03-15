الحوثيون: لدينا عشرات الأسرى من الجرحى والمرضى حالتهم الصحية متعبة

قال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في تغريدة على "تويتر" يوم الاثنين، "لدينا عشرات الأسرى من الجرحى والمرضى وحالتهم الصحية متعبة".

وأضاف: "هناك العشرات من أسرانا في مأرب جرحى ومرضى وحالتهم الصحية متعبة".

وتابع قائلا: "لقد عرضنا على الطرف الآخر في مأرب عبر عدد من الوسطاء إجراء عملية تبادل بهذه الحالات من الطرفين كضرورة إنسانية ملحة لكن للأسف تم رفض العرض".

وأكد المرتضى أن الجماعة ما زالت مستعدة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن هذا العرض يشمل كل الحالات الإنسانية من الطرفين.

ودعا إلى إعادة النظر في قرار رفض هذا العرض، خصوصا وأن الجميع مقبلون على شهر رمضان المبارك.

نؤكد أننا لا زلنا مستعدين لتنفيذ. هذا العرض ليشمل كل الحالات الانسانية من الطرفين.

وندعوا ممثل (حزب الاصلاح) في مأرب الى اعادة النظر في قرار رفض هذا العرض.خصوصاً وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.. — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) March 15, 2021

المصدر: RT