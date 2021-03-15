رئيس حزب ميركل يدعو حزبه إلى الكفاح من أجل الفوز بالمستشارية

دعا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني حزبه إلى بذل جهد مشترك قبل الانتخابات التشريعية العامة عقب الهزيمة بانتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس.

وحسب مصادر مشاركة في اجتماع رقمي لرئاسة الحزب، قال أرمين لاشيت إن تقديم الحزب المسيحي الديمقراطي للمستشار (بمعنى فوز الحزب في الانتخابات العامة وشغل مرشح الحزب لمنصب المستشار نتيجة للفوز) لم يكن هبة من الله، وأضاف: "علينا أن نكافح".

وانتقد لاشيت مجددا سلوك بعض أعضاء البرلمان في فضيحة الكمامات المتورط فيها نواب من التحالف المسيحي، مضيفا أن الصالح العام يجب أن يكون الهدف الذي يضعه النائب البرلماني نصب عينيه، موضحا أنه إذا أراد شخص ما أن يكون بائع كمامات، فعليه أن يفعل ذلك، ولكن بدون منصب برلماني.

وتعتزم قيادة الحزب إقرار مدونة سلوك لشاغلي المناصب الرسمية والتشريعية، بما في ذلك مناصب الجهات المحلية، وذلك كرد فعل على فضيحة تربح نواب من التحالف المسيحي في صفقات كمامات.

وقبل ستة أشهر على انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، مني حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بنتائج سيئة غير مسبوقة في انتخابات البرلمان المحلي بولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس التي جرت أمس الأحد.

وسجل الحزب في ولاية بادن-فورتمبرغ أسوأ نتائجه، حيث حصل على 1ر24% 24.1%من الأصوات، بتراجع قدره 2.9 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2016.

وفي ولاية راينلاند-بفالتس، تراجعت الأصوات المؤيدة للحزب من 31.8% إلى 27.7%، وكانت هذه أيضا أسوأ نتيجة له في الولاية.

المصدر: DW