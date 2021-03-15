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مصر.. إغلاق بحيرة ناصر بتوجيه من السيسي

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مصر.. إغلاق بحيرة ناصر بتوجيه من السيسي
Reuters
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قررت اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر في مصر، تطبيق الغلق الكامل للبحيرة لمدة شهر ونصف تنتهي في منتصف شهر أبريل المقبل.

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ويأتي غلق البحيرة لتحقيق العائد الاقتصادي المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك "الأورجانيك" عالية الجودة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير وتنمية البحيرات.

وقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إنه لا تهاون مع الصيد الجائر، حيث سيتم من أول أبريل القادم إحالة الصيادين المخالفين للنيابة العامة، حال عدم الالتزام بضوابط الصيد واستخدام الشباك القانونية أو طريقة الصيد أو غيرها من المخالفات، وهو الذي سيتابع ميدانيا بالحملات الأمنية والزيارات المفاجئة.

المصدر: اليوم السابع

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