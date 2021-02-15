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السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية سيناء

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السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية سيناء
Reuters
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اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي وريها بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر، حيث أطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضي المستهدف زراعتها في سيناء ومختلف تفاصيل المشروع ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها المختلفة، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.

ووجه السيسي بتحقيق التنسيق والتكامل ما بين جهات الدولة، لاسيما قطاعات العمل المشترك من الري والزراعة، للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي، ولمردوده الهام على جهود الدولة فى التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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