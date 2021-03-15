التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الاثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية.

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف بأن الصاروخين الباليستيين سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وأشار التحالف إلى أنهما أطلقا من منطقة مأهولة بالسكان في صعدة.

وشدد في بيان على أن الحوثيين يستمرون بانتهاك القانون الدولي وتعمد استهداف المدنيين.

المصدر: وكالات