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جراد يهنئ الدبيبة بتشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

جراد يهنئ الدبيبة بتشكيل الحكومة
RT
الوزير الأول الجزائري يتحادث هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا
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أجرى الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد يوم الأحد مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وأعلنت الحكومة الجزائرية أن عبد العزيز جراد هنأ بهذه المناسبة الجانب الليبي على تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.

وجدد جراد مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي هذه الحكومة الليبية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

وشكلت المحادثات وفق بيان الحكومة الجزائرية فرصة للتذكير بموقف الجزائر المتضامن مع الشعب الليبي، وتأكيد استعداد الجانبين للتواصل والتشاور المستمرين لدعم ليبيا للخروج نهائيا من الأزمة التي تبقى شأن الشعب الليبي، مع التنويه بضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية.

كما جدد الطرفان عزمهما على العمل سويا على توطيد روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين.

المصدر: واج

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