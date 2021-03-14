بعد توجيهات السيسي.. مجلس الدولة المصري يسمح بتعيين سيدات في وظيفة مندوب ونائب

وافق مجلس الدولة المصري، وهو أحد أعمدة السلطة القضائية في البلاد، على تعيين عدد من السيدات لشغل وظيفة مندوب أو نائب بالمجلس.

وأكد المجلس أنه سيتم نقل عدد من أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة لمجلس الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وصرح رئيس مجلس الدولة، محمد محمود حسام الدين، بأنه تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدول لإتمام عملية النقل.

ناصر حاتم

المصدر: RT