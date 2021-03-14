مسؤول فلسطيني يكشف العدد الحقيقي لحالات كورونا ويحذر من انهيار المنظومة الصحية

حذر مسؤول صحي فلسطيني اليوم الأحد، من أن المشافي ممتلئة بمرضى فيروس كورونا، وأن استمرار الحالة الوبائية بنفس هذه الوتيرة ينذر بخطر كبير جدا، وسيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.

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وقال المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، في حديث لـ"صوت فلسطين"، إن عدد الإصابات الحقيقية بكورونا يبلغ ضعفي العدد المعلن لأن عددا كبيرا من المواطنين لا يقومون بإجراء الفحوصات.

وأكد النجار ضرورة تشديد الإجراءات الصحية من أجل خفض عدد الاصابات وضبط الحالة الوبائية، موضحا أن وزارة الصحة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعمل فحوصات للطفرات الجديدة، إذ أنه من المتوقع انتشار كبير وواسع للطفرة البريطانية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية السبت عن تمديد الإغلاق الشامل المفروض في جميع المحافظات، على خلفية ارتفاع غير مسبوق في وتيرة تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن تم تسجيل حسب البيانات الرسمية، أكثر من 150 ألف إصابة بكورونا في الضفة الغربية و57 ألف حالة في قطاع غزة، إضافة إلى 27 ألف حالة في القدس الشرقية.

المصدر: "معا"