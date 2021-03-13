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العشرات يحتشدون أمام مشفى السلط بالأردن حيث توفي مصابون بكورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين

أخبار العالم العربي

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احتشد العشرات اليوم السبت أمام مشفى السلط الحكومي في الأردن حيث توفي مصابون بكورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين.

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ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا، فيما أكد مصدر أن استقالة الوزير من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي.

وكانت وكالة "عمون" الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8.

وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

المصدر: RT

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