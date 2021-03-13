أقرباء متوفين وشهود عيان يروون تفاصيل ما حدث بمستشفى السلط (فيديو)

ناشد أقرباء مرضى مستشفى السلط الحكومي، أعيان ومسؤولي المنطقة للتحرك بعد حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، حيث أفادت مصادر طبية بوفاة 8 أشخاص.

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وروى فايز الخرابشة، لـRT، أن الوضع سيئ جدا داخل المستشفى، وقال: "المرضى يتحولون للون الأزرق ويموتون في ثوان".

ولفت الخرابشة إلى أن والديه داخل مستشفى السلط، وقال إن "هناك عشرات الوفيات حتى الآن".

وأشار الخرابشة إلى أنه يتم استخدام زجاجات الأوكسجين الصغيرة للمرضى، مشيرا إلى أن الدفاع المدني تدخل للمساعدة، وأن مدير المستشفى لم يكن يجيب على اتصالات أهالي المرضى.

ولفت الخرابشة إلى أن كل عائلات وعشائر السلط متوجهة حاليا للمستشفى للاطمئنان على مرضاها.

المصدر: RT