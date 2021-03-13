مصدر أمني عراقي يكشف لـRT تفاصيل جديدة عن "مجزرة صلاح الدين"

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن "مجزرة صلاح الدين" شمالي العراق والتي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة بينهم محام ومنتسب في الشرطة.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـRT، فإن "الحادث عمل إرهابي بحت، ويتعلق بأحد الإرهابيين (تتحفظ RT على نشر اسمه)، وهو هارب الآن خارج المحافظة".

وقال، إن "السلطات العراقية قبضت في وقت سابق على زوجة الإرهابي الهارب، وحكمت عليها بالسجن لمدة 15 عاما".

وأضاف، أن "شقيق المحامي الذي قتل، استلم من الإرهابي الهارب مبلغا من المال كي يقنع شقيقه بمساعدتها وإطلاق سراحها، لكنه هرب إلى مكان آخر مع المبلغ المستلم".

وأشار إلى أن "الإرهابي الذي دفع الأموال لتخليص زوجته من السجن، قتل المحامي انتقاما لما قام به شقيقه".

وتابع المصدر، أن "العائلة التي قتلت بالكامل، ترتبط بعلاقة قرابة مع الإرهابي، ولها خلافات لم تكن هي السبب فيها".

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وأسفرت الجريمة التي ارتكبت في منطقة "ألبو دور" بمحافظة صلاح الدين ليلة الجمعة، عن مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحام.

المصدر: RT