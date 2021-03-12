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العراق.. لجنة التحقيق المشتركة تكشف هوية المتورطين بجريمة البو دور في صلاح الدين

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العراق.. لجنة التحقيق المشتركة تكشف هوية المتورطين بجريمة البو دور في صلاح الدين
Reuters Ako Rasheed
القوات الأمنية العراقية في محافظة صلاح الدين - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن اللجنة التحقيقية المشتركة المكلفة بالتحقيق بالجريمة البشعة التي وقعت في قرية البو دور في محافظة صلاح الدين، عن اكتمال التحقيق.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "اللجنة التحقيقية توصلت إلى أن منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي تسللت إلى القرية بشكل راجل وهم يرتدون الزي العسكري بحجة تفتيش في منازل المغدورين في أطراف القرية وقاموا بتنفيذ جريمتهم بحق الأبرياء العزل المشهود لهم بالمواقف الوطنية".

وأضافت: "حددت القوات الأمنية هوية المسؤول عن الجريمة وهو من سكان القرية السابقين حيث قامت العوائل بطرده من قريتهم رفضا لأعماله الإرهابية وجاء لينتقم من هؤلاء الأبرياء العزل".

وأسفرت الجريمة عن مقتل 6 أفراد من عائلة واحدة ومنتسب في شرطة صلاح الدين ومحام.

وختم البيان: "تعهدت القوات الأمنية في صلاح الدين بالقبض على القتلة الإرهابيين المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والقضاء بشكل تام على داعش وأذنابه".

المصدر: خلية الإعلام الأمني - العراق

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