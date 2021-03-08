شاهد.. انتشار أمني مكثف حول قاعة جلسة مجلس النواب الليبي في سرت

شهد محيط مجمع واغادوغو بمدينة سرت الليبية انتشارا أمنيا واسعا في ظل استضافته جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ونشرت صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة للقيادة العامة، على حسابها في موقع "فيسبوك"، صورا عديدة توثق الانتشار الأمني المكثف حول قاعة الاجتماع.

وقد انطلقت اليوم الاثنين في مدينة سرت الليبية جلسة التصويت لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح ومشاركة 132 مشرعا بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة

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وتعقد الجلسة بعد خلافات طويلة حول مكان انعقادها، وسط احتمال منح الثقة أو التحفظ على التشكيل الحكومي مع استمرار عدم إجماع أعضاء مجلس النواب على عقد الجلسة وموضوعها الأساسي.

وستناقش الجلسة، فضلا عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي.

وفي حال فشل مجلس النواب في منح الثقة للحكومة قبل 21 مارس سيتم نقل هذا الموضوع لنظر منتدى الحوار السياسي الليبي.

المصدر: RT + وكالات