البابا يصل أربيل في آخر أيام زيارته إلى العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، أن البابا فرنسيس وصل صباح اليوم إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال مراسل RT، إن "البابا استقبل بشكل رسمي في مطار أربيل من قبل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني".

وأضاف، أن "العشرات من المسيحيين تواجدوا في مطار أربيل لاستقبال البابا".

RT

وأشار مراسلنا، إلى أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، استقبل أيضاً البابا فرنسيس في مكتبه الخاص بأربيل".

المصدر: RT