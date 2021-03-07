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الحوثيون يتهمون التحالف العربي باستهداف محافظة مأرب بـ 18 غارة جوية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باستهداف محافظة مأرب بـ 18 غارة جوية
AFP
معارك في مأرب باليمن
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أفاد موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية بأن التحالف العربي جدد يوم السبت غاراته الجوية المكثفة على مناطق سيطرة الجماعة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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وذكر الموقع أن طيران التحالف العربي نفذ 14 غارة على مديرية صرواح غربي مأرب، وشن 4 غارات أخرى على مديريتي مدغل وماهلية شمال غربي وجنوب مأرب.

وكانت مصادر يمنية أفادت بمقتل العشرات في معارك ضارية بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة مأرب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم السبت عن مصادر عسكرية حكومية تأكيدها أن هذه المعارك خلفت 90 قتيلا من الطرفين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن القوات الحكومية والعشائر الموالية لها خسرت 32 من مقاتليها، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

إلى ذلك، يواصل الحوثيون زحفهم العسكري الذي أطلقوه أوائل فبراير الماضي في مسعى للسيطرة على مأرب.

المصدر: "المسيرة" + وكالات

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