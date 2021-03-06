الإرياني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإلقاء السلاح

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، السبت، إلى الضغط العسكري والسياسي على جماعة الحوثيين، للاستجابة إلى دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في جهود إحلال السلام في البلاد.

وكتب الإرياني على "تويتر": "تجارب اليمنيين مع الحوثيين منذ نشأتهم تؤكد أنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، وأنهم لن ينصاعوا لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي"​​​.

١-تجارب اليمنيين مع مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة، وأنها لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدولي — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 6, 2021

وأضاف: "منذ انقلابهم على الدولة لم يجلس الحوثيون على طاولة حوار إلا تحت الضغط العسكري، الأولى عندما سيطر الجيش الوطني على فرضة نهم المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة صنعاء، والثانية عندما اقتربت القوات المشتركة من السيطرة على مدينة الحديدة وذهب الحوثيون للتفاوض في السويد".

واتهم الإرياني الحوثيين بـ "عدم الجدية في كل جولات التفاوض"، معتبرا أن "جلوسهم إلى طاولة الحوار كان مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفهم وتجنيد المزيد من المغرر بهم".

وحث وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة على "عدم إضاعة المزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات الحوثيون الجنوح للسلم، والتحرك الجاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية".

المصدر: RT