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البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي

أخبار العالم العربي

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل البابا فرنسيس في القصر الرئاسي خلال جولته التاريخية في بغداد
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بوصول البابا فرنسيس إلى قصر بغداد في المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، للقاء الرئيس العراقي برهم صالح.

واستقبل البابا في مطار بغداد الدولي من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي،  وتواجد الآلاف من العراقيين على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي ترحيبا بأول زيارة بابوية للعراق.

البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقي الرئيس العراقي
Reuters

المصدر: RT

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