واشنطن: روسيا تعرقل محاسبة الأسد على استخدام الكيميائي

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن روسيا تعرقل "محاسبة" الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام السلاح الكيميائي.

وادعت المندوبة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بأن "نظام الأسد يحاول التهرب من المسؤولية من خلال عرقلة التحقيق المستقل وتقويض عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضافت أن "حلفاء النظام، وخاصة روسيا، يحاولون عرقل الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية".

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واتهمت المندوبة روسيا بأنها "كانت تحمي نظام الأسد على الرغم من استخدامه السلاح الكيميائي وكانت تقوض الجهود لمحاسبة نظام الأسد على استخدام السلاح الكيميائي والعديد من الجرائم الأخرى" وانتقدت عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن السلطات السورية قد رفضت مرارا اتهامات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن استخدام السلاح الكيميائي.

من جهتها، أشارت موسكو إلى عدم وجود أدلة على استخدام القوات الحكومية السورية للسلاح الكيميائي، وشككت في استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن بعض الهجمات المزعومة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لتحويل المنظمة إلى أداة لتحقيق مصالحهم.

المصدر: "تاس"