موسكو: واشنطن تسعى لتحويل منظمة حظر الكيميائي إلى أداة لتحقيق مصالحها

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتحقيق مصالحهم.

وقال بوليانسكي خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء: "كل يوم تتكاثر التأكيدات لمساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين إلى تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة دولية فنية مختصة، إلى أداة لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مثل هذه المواقف من قبل الدول الغربية كانت واضحة بشكل خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، عندما تم تحميل دمشق كامل المسؤولية في غياب أدلة كافية.

إقرأ المزيد

وأكد أنه يجب في سياق محاربة انتشار الأسلحة الكيميائية، أن تعير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اهتمامها للولايات المتحدة ذاتها، قائلا إنه "سيكون من المنطقي أن تقدم المنظمة تقريرا حول التقدم في إتلاف الترسانة الكيميائية للولايات المتحدة، الذي لم ينته بعد".

وناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع قرار حول التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق في الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا. ووصفت روسيا الوثيقة بأنها "غير متوازنة ومسيسة للغاية".

المصدر: تاس