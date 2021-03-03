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رئيس الإمارات يمنح سفير روسيا الراحل لدى بلاده وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

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رئيس الإمارات يمنح سفير روسيا الراحل لدى بلاده وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
Reuters
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منح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الراحل سيرغي كوزنيتسوف سفير روسيا الاتحادية السابق لدى الإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

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وجرت مراسم تسليم الوسام إلى عائلة السفير الراحل في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، بحضور نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، حيث قام سفير الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر، بتقديم الوسام إلى السيدة فيرا كوزنيتسوفا حرم السفير الراحل.

وأشاد السفير الإمارتي في موسكو بجهود الراحل خلال أداء مهام عمله في تعزيز علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين.

من جانبه تقدم بوغدانوف وعائلة السفير الراحل بخالص شكرهم وتقديرهم إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على هذه اللفتة الكريمة والتي تحمل معاني الوفاء والتقدير لجهود السفير الراحل سيرغي كوزنيتسوف.

ونشر موقع الخارجية الروسية الرسمي على "تويتر" صورة تضم نائب وزير الخارجية والمبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف والسفير الإماراتي لدى روسيا محمد أحمد الجابر، والسيدة فيرا كوزنيتسوفا، حرم السفير الراحل وذلك أثناء مراسم التكريم.

وكان رئيس دولة الإمارات بعث ببرقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزاه فيها بوفاة سفير روسيا لدى الإمارات سيرغي كوزنيتسوف.

وأعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي بـ17 من شهر يناير الماضي، وفاة السفير سيرغي كوزنيتسوف عن 68 عاما.

 المصدر: RT+ موقع وزارة الخارجية الروسية على "تويتر"+ "وام"

 

 

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