 
مباشر

قادة الإمارات يعزون الرئيس بوتين في السفير الروسي لدى الدولة

أخبار العالم العربي

قادة الإمارات يعزون الرئيس بوتين في السفير الروسي لدى الدولة
YouTube
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkri

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ببرقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزاه فيها بسفير روسيا لدى الإمارات سيرغي كوزنيتسوف.

إقرأ المزيد
وفاة السفير الروسي في الإمارات
وفاة السفير الروسي في الإمارات

كما بعث كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين للرئيس الروسي.

وأعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي اليوم وفاة السفير سيرغي كوزنيتسوف عن 68 عاما.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا