وفاة السفير الروسي في الإمارات
uae.mid.ru
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أفادت السفارة الروسية في أبو ظبي اليوم الأحد بأن السفير سيرغي كوزنيتسوف توفي عن عمر يناهز 68 عاما.
وعبرت السفارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني عن "حزنها الشديد" للرحيل "المفاجئ" للسفير، الذي وافته المنية في موسكو السبت 16 يناير.
Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла России в ОАЭ С.Н.Кузнецова.— Russian Embassy, UAE (@RusEmbassyUAE) January 17, 2021
وذكر البيان أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.
المصدر: RT