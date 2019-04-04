بوتين يعين سفيرا روسيا جديدا لدى الإمارات بعد نقل سلفه إلى سوريا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما ينص على تعيين الدبلوماسي، سيرغي كوزنيتسوف، سفيرا جديدا لروسيا لدى الإمارات.

وأوضح المرسوم، الذي نشر على الموقع الحكومي للمعلومات القانونية، أن كوزنيتسوف سيتولى منصب سفير روسيا المفوض فوق العادة لدى الإمارات.

وفي مرسوم آخر صدر قبل ذلك، أعفى بوتين كوزنيتسوف من منصب السفير الروسي لدى جيبوتي والصومال، الذي تولاه الدبلوماسي منذ العام 2015، حسب موقع الخارجية الروسية.

ويتولى كوزنيتسوف هذا المنصب بدل سلفه، ألكسندر إيفيموف، الذي قاد البعثة الدبلوماسية الروسية في الإمارات من أبريل 2013 وحتى نوفمبر 2018 ليتم لاحقا تعيينه سفيرا روسيا جديدا لدى سوريا ليشغل محل ألكسندر كينشاك.

المصدر: RT + وكالات