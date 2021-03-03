مسؤول أمريكي: إيران تمارس سياسة الضغط القصوى ضدنا عبر الاغتيالات في لبنان

انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون لشرق الأدنى ديفيد شينكر بشدة أداء السلطات اللبنانية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشددا على ضرورة إبقاء تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية.

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واعتبر شينكر في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء أن "الجانب اللبناني كان متعاونا في بداية المفاوضات مع إسرائيل، لكنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية خلال المفاوضات مع إسرائيل".

وقال شنكر: "رغم الواقع الاقتصادي المزري إلا أن الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها والشعب اللبناني يعيش مأساة حقيقية بسبب ممارسات حكومته".



وأضاف: "حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني، والسلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ، وأتمنى على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتبر لبنان أولوية"، مشددا على أنه "يجب على إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد وتجاوزات حزب الله".

واعتبر، أنه "بغض النظر عن شكل الإدارة الأمريكية، يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية"، متهما إيران بممارسة ​سياسة الضغط القصوى ضد واشنطن عبر الاغتيالات في لبنان.

واعتبر شنكر أنه "في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي فإن إسرائيل ستمنعها بشكل أحادي وستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير السلاح النووي".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية