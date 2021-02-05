واشنطن تدين اغتيال لقمان سليم وتدعو السلطات اللبنانية لمحاسبة المسؤولين

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اغتيال الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، داعيا السلطات اللبنانية لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وكتب بلينكن في حسابه على "تويتر": "إنه يوم حزين في لبنان، ونحن في حداد على اغتيال الناشط البارز لقمان سليم".

A sad day in Lebanon as we mourn the assassination of prominent activist Lokman Slim. We condemn his heinous murder and urge Lebanese officials to hold those responsible accountable. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2021

وأضاف الوزير: "ندين هذا الاغتيال البشع وندعو المسؤولين اللبنانيين لمحاسبة الضالعين".

يذكر أن السلطات اللبنانية فتحت تحقيقا في أعقاب العثور على الناشط لقمان سليم مقتولا داخل سيارة في مدينة الزهراني بجنوب البلاد يوم الخميس.

وكان الناشط معروفا بانتقاداته لجماعة "حزب الله"، التي قد دانت الجريمة وطالبت بمعاقبة منفذيها.

المصدر: RT