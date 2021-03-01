تونس.. جدل بشأن وصول لقاحات كورونا لتطعيم كبار المسؤولين

قال نواب تونسيون إن لقاحات كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار بينهم الرئيس، لكن رئاسة الجمهورية نفت ذلك، مؤكدة أن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وجهت للطب العسكري.

إقرأ المزيد

وقال النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي "لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية... تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية.. وللشعب رب يحميه".

وبدوره قال النائب ياسين العياري إن لقاحات وصلت للرئاسة.

ولكن مسؤولا من الرئاسة قال إن "الرئاسة تحصلت على 1000 جرعة تلقيح هدية من الإمارات ولكن الرئيس قيس سعيد منحها كلها لمصالح الصحة العسكرية".

وأضاف "الرئيس قيس سعيد لم ولن يقبل أن يحصل على تطعيم قبل أن يصل اللقاح للشعب التونسي... لم يحصل على التطعيم أي شخص من الرئاسة".

وحتى الآن لم تتلق تونس أي شحنات من لقاحات كورونا وهي من البلدان القليلة التي لم تحصل عليها وسط إحباط اجتماعي واقتصادي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس نحو 233 ألفا والمتوفين 8 آلاف.

المصدر: رويترز