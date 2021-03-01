تونس.. عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 27 وفاة و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8001، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 233277.
الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 27 فيفري 2021 #كوفيد_19 🇹🇳Posted by Ministère de la santé وزارة الصحة on Sunday, February 28, 2021
وفي 17 فبراير الماضي، أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بسبب تأخر وصول الجرعات.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا - أكسفورد" في منتصف فبراير.
المصدر: RT