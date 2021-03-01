 
مباشر

تونس.. عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000

أخبار العالم العربي

تونس.. عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الاغلاق العام في تونس جراء فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvcr

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 27 وفاة و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8001، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 233277.

الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 27 فيفري 2021 #كوفيد_19 🇹🇳

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Sunday, February 28, 2021

وفي 17 فبراير الماضي، أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بسبب تأخر وصول الجرعات.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا - أكسفورد" في منتصف فبراير.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا