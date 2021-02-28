الأمم المتحدة تدين هجوما في الحديدة اليمنية أودى بحياة 5 مدنيين

دانت الأمم المتحدة يوم الأحد هجوما على محافظة الحديدة اليمنية أدى إلى مقتل خمسة مدنيين بينهم امرأة وطفل.

ولم تحدد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، التي تشرف على اتفاق سلام هش في منطقة ساحل البحر الأحمر، مصدر الهجوم الذي أصاب منزلا في منطقة سكنية بمديرية الحوك في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقالت في بيان إن "المنطقة شهدت تبادلا مكثفا لإطلاق النار خلال الأشهر الماضية بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثي".

وذكر موقع "قوات الساحل الغربي" وهو الموقع الرسمي لقوات التحالف، أن الحوثيين أصابوا المنزل بقذائف مورتر. وحمّلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين الضربات الجوية للتحالف المسؤولية عن سقوط القتلى.

ونص اتفاق الحديدة، الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة في عام 2018، على إعادة انتشار القوات من الجانبين لكن لم يتم تنفيذه بالكامل على الرغم من صمود الهدنة إلى حد كبير.

المصدر: "رويترز"