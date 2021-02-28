تونس.. إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا

تمكن الحرس الوطني بعدد من ولايات تونس (سوسة ونابل وتونس وجربة وصفاقس والمهدية) خلال الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 فبراير من إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية باتجاه إيطاليا.

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وأشار بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى إلقاء القبض على87 مهاجرا غير شرعي "من بينهم 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و8 أشخاص آخرين مفتش عنهم من بينهم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة".

وأضاف البيان أنه تم احتجاز مراكب بحرية ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

وأفادت وزارة الداخلية بأن النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بعد استشارتها.

المصدر: وات