تونس.. إحباط محاولة هجرة 18 شخصا إلى إيطاليا

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، إحباط هجرة 18 شخصا بشكل غير نظامي كانوا على متن مركب متجه من مدينة سوسة (شرق) إلى إيطاليا.

وقال الناطق باسم نقابة الحرس البحري التونسية كريم بلحوش، لوكالة "الأناضول"، إن المهاجرين غير الشرعيين "كانوا على متن مركب شارف على الغرق إثر تسرب المياه داخله بسبب حمولته الزائدة".

وأضاف: "من بين هؤلاء 7 إناث إحداهن من دولة عربية (لم يسمها)، وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات وهو برفقة والدته، وطفلة قاصر لم تتجاوز 16 سنة كانت بمفردها".

وأردف، أن "غالبية المهاجرين من ولايات الساحل التونسي (سوسة والمنستير والمهدية)، إضافة إلى القيروان"، مشيرا إلى أنه تم إعلام السلطة القضائية التي أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ووفق بيانات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل)، فإنه تم خلال عام 2020 إحباط أكثر من 670 عملية هجرة غير نظامية، مقابل 157 في 2019.

كما قدر عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا من السواحل التونسية إلى إيطاليا عام 2020 بحوالي 8 آلاف، مقابل 800 في 2019.

المصدر: "الأناضول"