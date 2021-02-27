العراق: تلقينا مواقف إيرانية رافضة لقصف مطار أربيل والبعثات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، تلقيه مواقف رفض وإدانة من الحكومة الإيرانية، للضربات التي استهدفت مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية خلال الفترة الأخيرة.

وقال في بيان صحفي عقب زيارته إلى طهران، إن "العراق لايزال يواجه جماعات داعش الإرهابية وإن أي أعمال تضر بأمن العراق واستقراره ستعقد المشهد وتصرف الأولوية عن استكمال صفحات المواجهة مع داعش".

وأضاف، أن "ما يتمتع به العراق من توازن يتيح له أخذ أدوار محورية يعزز من خلالها أمنه وسيادته ويشارك هذا التوازن مع دول الجوار".

وعبر الوزير العراقي عن "شكره للحكومة الإيرانية على مواقف الرفض تجاه الضربات التي طالت المنطقة الخضراء في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجوية".

وتتهم فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء عمليات قصف المطارات والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي في العراق.

المصدر: RT