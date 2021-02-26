الجيش الأردني يحبط محاولتي تهريب أسلحة وحبوب ممنوعة من سوريا

أحبط الجيش الأردني وبناء على معلومات استخبارية مسبقة، محاولة تسلل وتهريب كمية من الحبوب الممنوعة والأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري في الجيش الأردني، إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من قطع الأسلحة وحبوب ممنوعة عددها 204340 حبة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة".

وأضاف المصدر أن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة ثانية بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب وتسلل لشخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وتم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأسلحة وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة"

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن والمحافظة على أمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية".

المصدر: "بترا"